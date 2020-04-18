"Мы справимся": Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве

Арсен Аваков назвал причину грязного воздуха в столице / УНИАН

На этой неделе Киев накрыла пылевая буря и смог, ситуацию значительно усугубили и пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

Из-за сильного загрязнения, министр внутренних дел Арсен Аваков решил объяснить причину загрязнения воздуха вокруг Киева. По его словам, причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.

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"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков, пишет пресс-служба МВД в субботу, 18 апреля.

Как сообщалось, из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей.

Загрязнение воздуха в Киеве

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в течение ближайших дней в Киеве будет тяжело дышать из-за грязного воздуха, который ветер принес с пожарищ. Ситуация начнет меняться на Пасху.

В свою очередь, педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать при сильном задымлении на улице.