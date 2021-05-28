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"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето

28 мая 2021, 17:48

Первый месяц лета начнется с обильных дождей, прогнозирует Леонид Горбань.

Синоптик назвал самые жарки дни лета 2021
Украинцев предупредили о жаре летом 2021 / Reuters

Подробный прогноз погоды на лето 2021 дал народный синоптик Леонид Горбань. Он подчеркнул, что летом в Украине погода будет на любой вкус.

Прогноз погоды на июнь

Первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. До 11 числа среднесуточная температура воздуха составит +28 ... + 32 градуса. На Севере стоит ждать похолодания, прогнозируют до +22 ... + 24 градуса. На Юге будет жаркая погода. Среднемесячная температура составит +29 ... + 31 градус. Хотя от 15 до 24 июня на несколько дней станет холоднее, рассказал Горбань Каналу 24.

Прогноз погоды на июль

Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. На Востоке и Юге, конечно, будет более жарко. В течение месяца там будет больше, чем 30 градусов. Синоптик говорит, что мощные дожди возможны в начале июля, в десятых числах и в конце месяца.

Прогноз погоды на август

Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают не так много, на Востоке они будут небольшими и кратковременными. Хотя в других регионах прогнозируют обильные осадки.

Самые жаркие дни лета 2021:

В комментарии Сегодня Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

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Прогноз погоды в Киеве:

Добавим, что по данными Гисметео, почти весь июнь в Киеве будет дождливым. Осадки разной интенсивности прогнозируют практически до конца месяца.

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

Климатолог обратила внимание на то, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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