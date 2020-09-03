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Аномальная жара: лето в Киеве побило все рекорды

3 сентября 2020, 21:58

По информации синоптиков, самым жарким днем в столице стало 20 августа.

Киев,погода,жара
Лето в Киеве побило все рекорды / УНИАН

Лето-2020 в Киеве установило рекорд по температурам воздуха.

Средняя температура воздуха в Киеве составила +21,7º С, на 3,0º С, превысив климатическую норму, что дало ему возможность занять второе место среди самых жарких с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было в начале календарного лета - 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до +5,5° С, а самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до + 34,1° С. За лето установлено 6 температурных рекордов.

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Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Как писал Главред, по словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, заморозков в Украине пока не ожидается.

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