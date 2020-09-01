Аномально теплая осень и зима без снега: синоптики обновили прогноз погоды

Холодный воздух начнет заходить в Украину в конце сентября - начале октября, говорит прогноз погоды / Скриншот

Погода в Украине в сентябре 2020 порадует теплой погодой. Причина потепления — сухая жаркая воздушная масса, которая придет в Украину с территории Северного Кавказа, Кубани, Южного Поволжья и Прикаспийской низменности.

Об этом сообщил синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, пишут Вести.

Прогноз погоды на сентябрь 2020

Сухая и жаркая погода в Украине сохранится примерно до 5–6 сентября.

"Дальше температура немного спадет, примерно на пять градусов, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода. Существенного похолодания в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков", - сказал Мурмыло.

Какой будет погода в Украине в октябре

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала прогноз погоды на октябрь 2020. По ее словам, можно ждать традиционных туманов и заморозков ночью, но днем будет плюсовая температура.

"Осень будет теплой и сухой, тенденции к потеплению климата у нас проявляются все сильнее. В этом году восемь месяцев, за исключением апреля-мая, были аномально теплыми. И ожидается, что этот тренд останется. По оценкам метеорологов, 2020 год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения. Но при этом будет наблюдаться серьезный дефицит влаги", - рассказала Балабух.

Когда выпадет первый снег

Синоптик Вера Балабух отметила, что холодный воздух начнет заходить в Украину в конце сентября - начале октября, возможны заморозки. Во второй половине осени не исключено, что в Украине пойдет мокрый снег. В целом, зима 2020 обещает быть бесснежной - нас ждут небольшие морозы, оттепели, ледяные дожди.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Олег Христевич дал прогноз, что погода в Украине осенью 2020 будет отличаться резкими перепадами температуры. Днем и ночью разница может составлять до 15 градусов.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что летняя погода в Украине пока что еще задержится на некоторое время, хотя с 1 сентября возможно снижение температуры.