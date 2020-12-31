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Аномально тепло: синоптик дал прогноз погоды до конца зимы в Украине

31 декабря 2020, 07:29
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В феврале будет еще теплее, чем в январе.

погода, оттепель
Погода в Украине в марте будет холодной / Фото pixabay.com

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине до конца зимы. По его словам, в январе 2021 года украинцам стоит ждать два коротких периода похолодания, а в феврале будет тепло.

"Будут два периода похолоданий в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй - также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - рассказал синоптик в эфире канала Украина 24.

При этом большого снега в Украине в ближайшее время ждать не стоит. В частности, на западе страны снегопады возможны только в горных районах.

"Немного заснежит на крайнем востоке. Лишь в Карпатах возможны осадки в виде снега", - отметил Деркач.

Народный синоптик утверждает, что в феврале 2021 будет еще теплее, чем в январе. Кроме того его прогноз погоды говорит о том, что весна не придет в Украину в марте, напротив - зима задержится, будет холодно.

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Погода в Украине - новости:

  • Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в январе удивит украинцев. По его словам, в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега.
  • Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год. В следующем году погодное явление Ла-Нинья принесет на Землю похолодание.

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