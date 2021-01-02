Аномальное тепло: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 3 января

Никаких опасных метеоявлений завтра ждать не стоит, заверила Наталья Диденко.
Погода в Украине завтра, 3 января 2021 года, будет сухой, ветряной и очень теплой, как для января, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Термометры покажут от 3 до 5 градусов тепла, на Закарпатье – и до 12 градусов тепла. Даже на востоке ожидается от нуля до +3 градусов.
Погода в Киеве завтра, 3 января 2021 года, будет без осадков, но с порывистым ветром. Ближайшей ночью около нуля, а днем – до 5 градусов тепла.
"…никаких опасных метеоявлений, разве что туманы, дымки и (на подмерзшей ночью земле) иногда скромная гололедица", – резюмировала Диденко.
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Автор: Диана Беловодская