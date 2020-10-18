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"Бабье лето" в ноябре: синоптик пообещал аномальное потепление

18 октября 2020, 10:10

Температура воздуха существенно упадет только в последней декаде ноября.

погода, бабье лето
В Украину в ноябре вернется "жара" / Фото УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, в ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло. Этот период можно будет назвать еще одним "бабьем летом".

После потепления столбики термометров будут опускаться вниз, но этот процесс будет очень медленным, пишет Сегодня. Температура существенно упадет только в последней декаде месяца, говорит прогноз погоды.

Синоптик добавил, что декабрь в Украине также будет теплым, а накануне Нового года возможно потепление. Градусы упадут только ближе к 1 января, возможны небольшие осадки в виде снега.

"Перед Новым годом там небольшое снижение температуры, небольшие осадки, возможно в форме снега. Но зимой до Нового года сильного снега не ожидаем", – отметил Деркач.

Какой будет погода в Украине после Нового года, синоптики пока не берутся предсказывать.

Читайте такжеКакой будет зима 2020-21 в Украине: климатолог озвучила прогноз погоды

Напомним:

  • Украинский синоптик Татьяна Адаменко спрогнозировла, что нынешняя зима обещает быть теплой. Прогноз погоды говорит о том, что ждать снега этой зимой не стоит, однако будут ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.
  • Синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.

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