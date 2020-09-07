Бабье лето зимой: синоптик удивил прогнозом до Нового года

Синоптик дал прогноз до Нового года / УНИАН

Погода в Украине в сентябре будет умеренной две декады, а потом температура снизится. На протяжении осени ожидаются не очень сильные дожди, а зима начнется повторным бабьим летом.

Об этом рассказал Фактам народный синоптик Владимир Деркач.

Сентябрь

В начале месяца останется умеренное тепло днем и холодные ночи. В середине 1-й декады температура повысится. Теплая погода сохранится почти всю вторую декаду, после чего похолодает. Возможны кратковременные дожди. Последние 10 дней месяца можно будет считать бабьим летом: умеренное тепло днем, прохладные ночи без заморозков, и отсутствие дождя.

Октябрь

В начале месяца сохранится теплая погода, а с середины первой декады задождит и похолодает. Это продлится недолго, через несколько дней снова потеплеет до начала второй декады. Затем снова вернутся не очень сильные дожди и прохлада. В конце второй десятидневки потеплеет на несколько дней. Последние 10 дней месяца ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки.

Ноябрь

Начало месяца будет дождливым, но примерно в средине первой декады придет бабье лето и продлится до первых дней второй декады. В середине месяца придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. Похолодание продлится 2-3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде температура снизится, но не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем.

Декабрь

Месяц начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным теплом — "зимним" бабьим летом. После этого температура повысится, иногда пройдут небольшие дожди. Под конец первой и в начале второй декады температура немного снизится. В средине месяца потеплеет, днем и ночью сохранится плюс. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может похолодать. Последняя декада декабря будет теплой. Незначительные заморозки и снег возможны только под конец года.