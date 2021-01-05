Будет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в Украине

Погода летом 2021 удивит жителей Украины / pixabay

Погода в Украине летом заставит украинцев адаптироваться. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня синоптическое лето в 2021 году может наступить уже в середине мая. Однако оно и закончиться раньше.

Так, в летний период в Украине ожидаются частые дожди и сильная жара. Именно так начнется первая декада июня.

Середина июня – теплая, комфортная, без осадков, окончание месяца теплое и "мокрое".

Июль 2021 ожидается жарким, но с частыми дождями, грозами, которые смягчат сильную жару. Пик зноя придется на середину месяца, пишет Сегодня.

Читайте такжеКлиматологи спрогнозировали, каким будет 2021 год

Первая половина августа – будет холодной и засушливой, а во второй половине ослабление жары, небольшие дожди, к концу месяца традиционное похолодание.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: