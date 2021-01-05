Будет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в Украине

Народный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2021 года в Украине.
Погода в Украине летом заставит украинцев адаптироваться. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня синоптическое лето в 2021 году может наступить уже в середине мая. Однако оно и закончиться раньше.
Так, в летний период в Украине ожидаются частые дожди и сильная жара. Именно так начнется первая декада июня.
Середина июня – теплая, комфортная, без осадков, окончание месяца теплое и "мокрое".
Июль 2021 ожидается жарким, но с частыми дождями, грозами, которые смягчат сильную жару. Пик зноя придется на середину месяца, пишет Сегодня.
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Первая половина августа – будет холодной и засушливой, а во второй половине ослабление жары, небольшие дожди, к концу месяца традиционное похолодание.
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