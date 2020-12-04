Будет ли снег: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество

ПРогноз погоды на Новый год и Рождество / УНИАН

Погода в Украине в декабре порадует украинцами снегом и морозами, а на католическое Рожество 25 декабря ожидается до семи градусов мороза.

Однако, накануне Нового года потеплеет - 30 декабря прогнозируются дожди.

Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, завершение первого месяца зимы будет с "плюсом" - 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.

Горбань добавил, что начало 2021 года будет с небольшим "минусом". Так с 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные 5-6 ниже нуля. Но уже на Рождество 7 января украинцев ждет потепление до +1 градуса.

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"С 7 по 12 января воздух прогреется 4 до 5 градусов выше нуля, но уже с 13 января Украину ждет очередное похолодание - до 5 градусов мороза", - подчеркнул синоптик.

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