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Будет ли снег: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество

4 декабря 2020, 21:13
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На Рождество 7 января ожидается потепление.

Новый год,игрушка
ПРогноз погоды на Новый год и Рождество / УНИАН

Погода в Украине в декабре порадует украинцами снегом и морозами, а на католическое Рожество 25 декабря ожидается до семи градусов мороза.

Однако, накануне Нового года потеплеет - 30 декабря прогнозируются дожди.

Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, завершение первого месяца зимы будет с "плюсом" - 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.

Горбань добавил, что начало 2021 года будет с небольшим "минусом". Так с 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные 5-6 ниже нуля. Но уже на Рождество 7 января украинцев ждет потепление до +1 градуса.

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"С 7 по 12 января воздух прогреется 4 до 5 градусов выше нуля, но уже с 13 января Украину ждет очередное похолодание - до 5 градусов мороза", - подчеркнул синоптик.

Новый год 2021

  • В полиции предупредили о запретах на Новый год из-за карантина. Согласно законодательству, полиция имеет право ограничивать доступ граждан на отдельные территории.
  • На сегодняшний день существует два возможных сценария карантинных ограничений на рождественско-новогодние праздники. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
  • Погода в Украине на Новый год и Рождество будет умеренно теплой. По прогнозу синоптика температура воздуха будет подниматься выше нуля.

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