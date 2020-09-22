Часть Украины накроют грозы: синоптик назвал дату

В четверг часть Украины накроют грозы, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Украине завтра, – в среду, 23 сентября, ожидается сухая и солнечная, а 24 числа часть нашей страны накроют грозы.

В четверг грозы прогнозируются на западной части украинского государства, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что завтра в Украине днем максимальная температура ожидается +26 градусов, а послезавтра – +27.

Погода 24 сентября 2020 года в Украине – в каких регионах прогнозируются грозы:

Волынская область;

Львовская область;

Закарпатская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

В четверг часть Украины накроют грозы, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua