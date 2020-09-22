Часть Украины накроют грозы: синоптик назвал дату

В ряде областей Украины скоро ожидается непогода, сообщили синоптики.
Погода в Украине завтра, – в среду, 23 сентября, ожидается сухая и солнечная, а 24 числа часть нашей страны накроют грозы.
В четверг грозы прогнозируются на западной части украинского государства, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что завтра в Украине днем максимальная температура ожидается +26 градусов, а послезавтра – +27.
Погода 24 сентября 2020 года в Украине – в каких регионах прогнозируются грозы:
- Волынская область;
- Львовская область;
- Закарпатская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область.
- Ранее народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз погоды для Украины на вторую и третью декаду сентября 2020.
- Эксперт говорил, что во второй декаде месяца будет тепло, а местами даже жарко, а в третьей декаде ожидается похолодание и кратковременные осадки.
Автор: Екатерина Присяжнюк