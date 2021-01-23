Часть Украины заметет снегом: синоптик предупредил, когда ждать метелей

Прогноз погоды для ряда областей на ближайшие дни по-настоящему зимний.
Погода в Украине завтра и послезавтра – в воскресенье и понедельник, 24-25 января, на части территории прогнозируется очень неблагоприятная.
В западных областях ожидается мокрый снег, а на Правобережье – сильный ветер, его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики предупредили, что в понедельник на западе нашей страны ожидается значительный снег, метели, местами могут появиться снежные заносы, на дорогах возможна гололедица.
Прогноз погоды на 25 января – какие области заметет снегом:
– Закарпатская область;
– Ивано-Франковская область;
– Волынская область;
– Львовская область.
- Ранее синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды для Украины на 23-24 января. По ее данным, днем на большей части территории ожидается до +7 градусов, а на западе и на юге – до +12.
- Позже эксперт предупредила, что 25 января из-за циклона прогнозируется неблагоприятная погода, на большей части государства будут дожди.
- В Укргидрометцентре сообщали, что минимальная ночная температура прогнозируется -1, самая холодная погода светит западным и восточным регионам. Максимальная дневная температура ожидается +10 – самая теплая погода прогнозируется в захваченном Россией Крыму.
Автор: Екатерина Присяжнюк