Часть Украины заметет снегом: синоптик предупредил, когда ждать метелей

Запад Украины заметет снегом, предупредили синоптики / Reuters

Погода в Украине завтра и послезавтра – в воскресенье и понедельник, 24-25 января, на части территории прогнозируется очень неблагоприятная.

В западных областях ожидается мокрый снег, а на Правобережье – сильный ветер, его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили, что в понедельник на западе нашей страны ожидается значительный снег, метели, местами могут появиться снежные заносы, на дорогах возможна гололедица.

Прогноз погоды на 25 января – какие области заметет снегом:

– Закарпатская область;

– Ивано-Франковская область;

– Волынская область;

– Львовская область.