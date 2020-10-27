Давно такого не было: синоптики удивили прогнозом на ноябрь

Синоптик удивил: Погода в ноябре 2020 будет бить рекорды / 1zoom.ru

Погода в ноябре 2020 в Киеве, Чернигове и других городах Украины будет аномально теплой, а вот частых дождей или снега ждать не стоит.

Прогноз погода на ноябрь 2020 от Укргидрометцентра обещает, что температурные показатели будут выше нормы, а количество осадков – наоборот, ниже нормы.

Как пишет РБК-Украина, термометры в ноябре покажут температуру на уровне +1-8 градусов. А это на градус-полтора выше многолетние значений. В горах Украины будет от 0 до +3 градусов. И это для западных областей уже ближе к норме.

Меньше всего дождей достанется востоку страны и Сумской области. Остальные территории будет заливать примерно так же, как и в аналогичный период прошлых лет. В горах ожидается до 110-142 мм.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020