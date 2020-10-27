Давно такого не было: синоптики удивили прогнозом на ноябрь

Погода в ноябре 2020 в Украине будет аномальной, рассказали эксперты.
Погода в ноябре 2020 в Киеве, Чернигове и других городах Украины будет аномально теплой, а вот частых дождей или снега ждать не стоит.
Прогноз погода на ноябрь 2020 от Укргидрометцентра обещает, что температурные показатели будут выше нормы, а количество осадков – наоборот, ниже нормы.
Как пишет РБК-Украина, термометры в ноябре покажут температуру на уровне +1-8 градусов. А это на градус-полтора выше многолетние значений. В горах Украины будет от 0 до +3 градусов. И это для западных областей уже ближе к норме.
Меньше всего дождей достанется востоку страны и Сумской области. Остальные территории будет заливать примерно так же, как и в аналогичный период прошлых лет. В горах ожидается до 110-142 мм.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Синоптик рассказал, какой будет погода в декабре и ждать ли снега. Последняя декада декабря 2020 будет нетипично теплой.
- Климатолог озвучила прогноз погоды, какой будет зима 2020-21 в Украине. Аномалии могут быть ежедневно, но в целом зима не будет суровой.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская