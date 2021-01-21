День Соборности Украины будет с праздничными градусами

Синоптик: Погода на День Соборности Украины покажет единство / cz.wallpapers-fenix.eu

В нашу страну пришла оттепель. Погода в Украине 22 января, на День Соборности Украины, будет плюсовой во всех областях, заверила синоптик Наталья Диденко.

Днем ожидается от 1 до 5 градусов тепла. Настоящей весной запахнет на западе и юге: там до 8 градусов выше нуля, в Крыму – до +10 градусов.

Существенных осадков завтра не предвидится. Только на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.

Погода в Киеве 22 января тоже будет теплой, ветреной, но без осадков. Завтра днем температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла.

Опасность представляет сильный ветер и сосульки с глыбами снега, которые могут падать с крыш.

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