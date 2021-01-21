День Соборности Украины будет с праздничными градусами

Синоптическое единство решила продемонстрировать погода в Украине на День Соборности 2021.
В нашу страну пришла оттепель. Погода в Украине 22 января, на День Соборности Украины, будет плюсовой во всех областях, заверила синоптик Наталья Диденко.
Днем ожидается от 1 до 5 градусов тепла. Настоящей весной запахнет на западе и юге: там до 8 градусов выше нуля, в Крыму – до +10 градусов.
Существенных осадков завтра не предвидится. Только на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.
Погода в Киеве 22 января тоже будет теплой, ветреной, но без осадков. Завтра днем температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла.
Опасность представляет сильный ветер и сосульки с глыбами снега, которые могут падать с крыш.
Погода в Украине: новости
- Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату. Стало известно, какой будет погода в Украине в феврале.
- На Украину надвигается шторм и зимние ливни. На смену морозу придет потепление, но осадки вернутся в виде ледяного дождя и штормового ветра.
- В Украину снова несутся мощные снегопады и мороз. По прогнозу синоптиков, в страну снова вернется мороз и завалит снегом.
Автор: Диана Беловодская