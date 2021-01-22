До +12 и серьезная опасность: синоптик составила прогноз для Украины на выходные

Прогноз погоды на выходные для нашей страны весенний.
Погода в Украине завтра и послезавтра – в субботу и воскресенье, 23-24 января, ожидается весенняя – днем на большей части территории прогнозируется до +7 градусов, а на западе и на юге до +12.
Ночью минусовая температура возможна в северной части страны – до -3 градусов, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram.
Эксперт предупредила, что ожидается сильный порывистый ветер. Диденко добавила, что в Карпатах 24 января ожидаются сильные осадки, а потепление будет способствовать схождению лавин, поэтому не стоит отправляться в походы в горы.
Прогноз погоды на завтра и послезавтра – где ожидаются осадки:
– В субботу в Закарпатской области и в Карпатах прогнозируется мокрый снег и дождь;
– В воскресенье на большей части территории Украины ожидается дождь, а в Карпатах – с мокрым снегом. Осадки не прогнозируются только в восточных областях.
- Ранее в Украине были сильные морозы – ночная температура опускалась ниже -20 градусов.
- Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида поделился прогнозом погоды на февраль 2021. По его словам, в начале месяца будет плюсовая температура, на юге ожидается до +15 градусов.