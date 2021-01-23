До 20 см снега: Украину снова атакует снегопад

В Украину снова идет снегопад / pixabay

Погода в Украине после незначительного потепления снова испортится. Как сообщает синоптики Украинского гидрометцентра метели и сильный ветер вернутся уже 24-25 января.

"24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – 10-20 см.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, а в западных областях также и к нарушению движения транспорта.

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При этом синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что 24 января в целом будет преобладать влажная погода, и к Украине "подсунутся" дожди.

Снижение температуры воздуха и похолодание стоит ожидать уже в середине следующей недели, рассказала синоптик.

"Пока светит солнышко, отрываемся от уютных гаджетов и идем в ближайший парк или сквер... Словом, пришли теплые выходные, которые явно пахнут весной", - отметила Диденко.

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