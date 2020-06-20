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"Воды по пояс, в мутных водах плавают авто": Москву накрыл дождик

Сильный дождь в Москве 20 июня 2020 затопил несколько улиц.

20 июня 2020, 18:20
Дождь в Москве 20 июня 2020 - видео и когда закончится - Синоптик
Дождь в Москве 20 июня 2020 - видео и когда закончится - Синоптик / Соцсети

Сильный дождь в Москве 20 июня 2020 доставил немало неприятностей местным жителям.

Мощнейший ливень затопил несколько улиц. Больше всего пострадала южная часть российской столицы: там под воду наполовину ушли даже машины. Затоплены участки проспекта Андропова, Варшавского шоссе, улицы Восточного Бирюлево и многие другие. Ряд подземных переходов ушел под воду целиком.

Читайте такжеСиноптик рассказала, чего ждать завтра от погоды в УкраинеСиноптик дает прогноз, что Москва за сутки получит до 40% месячной нормы осадков. При этом метеорологи огорчили москвичей новостью о том, когда закончится дождь в Москве. По их прогнозу, ливень в Москве закончится не раньше первой половины ночи.

В соцсетях жалуются на плохую работу ливневок. Они пишут: "В Москве затопление после сильной грозы. На дне оказались несколько улиц в районе Варшавского шоссе. В мутных водах столичных переулков плавают автомобили", "На Варшавке просто потоп. Подземный переход набрался до краев", "На станции "Бирюлево-товарная" воды по пояс", "Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать нет. Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода, тупо чтобы не словить гидроудар" и т.д.

  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети
  • Ливень в Москве 20 июня 2020 Соцсети

Ливень в Москве – видео

Напомним, 12 июня Днепр за 15 минут залило мощным ливнем. Непогода повалила деревья и оборвала провода.

А 30 мая Киев затопило после мощного ливня. Под удар стихии попали и жилые дома: затапливало подвалы и первые этажи. Авто просто плыли по воде.

Новости Москвы погода дождь
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