Дождались "минусов": синоптик рассказала, ждать ли снега на этой неделе

Погода в Украине до конца недели будет холодной – и похолодание только набирает обороты.
Погода в Украине до конца недели будет сухой и холодной из-за антициклона. Впрочем, если бы осадки были – то это был бы снег, отметила синоптик Наталья Диденко.
Пока же из осадков – только туманы.
Термометры покажут от -2 градусов до +4 градусов ночью, а температура завтра днем составит +3-9 градусов. Теплее будет только в Крыму и на Закарпатье – до +12 градусов максимум.
Погода в Киеве 11 ноября тоже будет холоднее, чем сегодня: температура составит около +5 градусов. Осадков также не предвидится.
В дальнейшем похолодание усилится, а благодаря антициклону осадков по-прежнему не будет, только периодические туманы.
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Автор: Диана Беловодская