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Эксперт назвала новый тренд в климате Украины

25 декабря 2020, 13:25
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В 2020 году была беспрецедентно длинная осень, и это не случайность, считает Вера Балабух.

Киев,погода
В Украине сместились сезоны / УНИАН

Климат в Украине существенно меняется и становится более средиземноморским. Об этом заявила климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

Кроме того, по ее словам, в нашей стране сместились сезоны. Как правило, весна начинается на две-три недели раньше, а осень становится значительно длиннее, сказала Балабух в интервью изданию Апостроф.

"Если говорить о сезонах, конечно, то повышение температуры, которое у нас происходит, наиболее существенно в Украине наблюдается в холодный период и летом. Если говорить о холодном периоде, то очень существенно возрастает именно минимальная температура. Это приводит к тому, что продолжительность сезонов у нас существенно меняется и смещается", - отметила климатолог.

В частности, в 2020 году была беспрецедентно длинная осень.

"Такой теплой и продолжительной осени у нас еще никогда не было за всю историю метеорологических наблюдений. Это не просто случайность, что в этом году так сложились обстоятельства. Это уже стало трендом и закономерностью. К сожалению, она и в дальнейшем будет усиливаться, если мы ничего не будем делать. Поэтому мы и дальше будем фиксировать эти изменения", - резюмировала Вера Балабух.

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Изменения климата – о чем ранее писал Главред:

  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.
  • Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

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