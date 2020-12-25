Эксперт назвала новый тренд в климате Украины

В Украине сместились сезоны / УНИАН

Климат в Украине существенно меняется и становится более средиземноморским. Об этом заявила климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

Кроме того, по ее словам, в нашей стране сместились сезоны. Как правило, весна начинается на две-три недели раньше, а осень становится значительно длиннее, сказала Балабух в интервью изданию Апостроф.

"Если говорить о сезонах, конечно, то повышение температуры, которое у нас происходит, наиболее существенно в Украине наблюдается в холодный период и летом. Если говорить о холодном периоде, то очень существенно возрастает именно минимальная температура. Это приводит к тому, что продолжительность сезонов у нас существенно меняется и смещается", - отметила климатолог.

В частности, в 2020 году была беспрецедентно длинная осень.

"Такой теплой и продолжительной осени у нас еще никогда не было за всю историю метеорологических наблюдений. Это не просто случайность, что в этом году так сложились обстоятельства. Это уже стало трендом и закономерностью. К сожалению, она и в дальнейшем будет усиливаться, если мы ничего не будем делать. Поэтому мы и дальше будем фиксировать эти изменения", - резюмировала Вера Балабух.

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