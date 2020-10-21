Эксперт поделилась, какая зима светит Киеву

Погода в Киеве зимой может быть неснежной, сообщила эксперт.
Начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич поделилась, что зима в Киеве 2020-2021 годов может быть теплой.
Возможно, будущая зима в столице будет бесснежной, рассказала эксперт в комментарии УНН.
Собеседница подчеркнула, что можно доверять только прогнозам погоды на три-пять дней.
"…предполагают, что есть такая возможность, что зима будет бесснежной, может и теплой. Но это, в принципе, не доказательно, потому что сейчас климат сильно меняется и такие глобальные изменения, как сейчас случаются, ...на такой большой промежуток времени не прогнозируются точно…", – отметила Донич.
Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, климатолог Вера Балабух поделилась прогнозом погоды для Украины на зиму 2020-2021 годов.
Эксперт сказала, что будущая зима ожидается теплой по сравнению с зимами конца прошлого века и начала этого. Климатолог также предупредила, что возможны аномально низкие температуры воздуха.