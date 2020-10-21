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Эксперт поделилась, какая зима светит Киеву

21 октября 2020, 20:40

Погода в Киеве зимой может быть неснежной, сообщила эксперт.

Эксперт сообщила, что в Киеве ожидается бесснежная и теплая зима – Погода Киев зима 2021
В Киеве ожидается бесснежная и теплая зима, сообщила эксперт / УНИАН

Начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич поделилась, что зима в Киеве 2020-2021 годов может быть теплой.

Возможно, будущая зима в столице будет бесснежной, рассказала эксперт в комментарии УНН.

Собеседница подчеркнула, что можно доверять только прогнозам погоды на три-пять дней.

"…предполагают, что есть такая возможность, что зима будет бесснежной, может и теплой. Но это, в принципе, не доказательно, потому что сейчас климат сильно меняется и такие глобальные изменения, как сейчас случаются, ...на такой большой промежуток времени не прогнозируются точно…", – отметила Донич.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, климатолог Вера Балабух поделилась прогнозом погоды для Украины на зиму 2020-2021 годов.

Эксперт сказала, что будущая зима ожидается теплой по сравнению с зимами конца прошлого века и начала этого. Климатолог также предупредила, что возможны аномально низкие температуры воздуха.

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