Гололедица и снежные заносы: каким регионам грозит погодный "апокалипсис"

Синоптик предупредил о погодных неприятностях/ Фото Reuters

Погода в Украине 24-25 января испортится - ожидается значительный снег, на дорогах гололедица и снежные заносы. В горах - угроза лавин и оползней снега на дороги.

Синоптик предупредил, что на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях - значительный дождь и мокрый снег, передает пресс-центр Госудраственной службы по чрезвычайным ситуациям.

25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

Спасатели предупредили, что ухудшение погодных условий приведет к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины и в западных областях, а также к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 24-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горах существует угроза оползней снега на дороги.

Температура воздуха в воскресенье, 24 января, будет плюсовой - столбики термометров поднимутся до +4...+7 градусов, на Юге - до +8...+10.

Погода в Украине 24 января / meteo.gov.ua

Завтра немного подморозит в западных областях - ночью и днем ожидается -1...+1 градус. На остальной территории Украины ночью - от двух до четырех градусов тепла, днем - от 5 до 8 со знаком плюс.

Погода в Украине 25 января / meteo.gov.ua

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