"Горячий день и похолодание": погода в Киеве резко изменится – эксперт

В Киеве резко похолодает, предупредила эксперт / УНИАН

Погода в Киеве завтра – в воскресенье, 6 августа, прогнозируется теплая и сухая, максимальная дневная температура воздуха ожидается +28 градусов.

Понедельник, 7 августа, в столице будет "горячим", а 8 числа похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что в воскресенье днем в Киеве ожидается +26…+28.

"...Понедельник в столице – еще горячий, а во вторник похолодает", – предупредила Диденко.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 6 августа днем будет до +27, 7 числа – до +29, а 8-го максимальная температура днем составит +21. Прогноз погоды для Киева на 6-7 августа сухой, а ночью 8 числа ожидается дождь.