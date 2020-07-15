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Метеоролог рассказала, куда в Украине смещаются климатические зоны

В нашей стране и во всем мире есть климатический шок, считает эксперт.

15 июля 2020, 11:23
Метеоролог сообщила, что климатические зоны в Украине смещаются на север – Изменения климата в Украине
Климатические зоны в Украине смещаются на север, сообщила метеоролог / УНИАН

Кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко сообщила, что изменения климата в Украине можно назвать климатическим шоком.

Климатический шок есть не только в нашей стране, а и во всем мире, рассказала метеоролог в интервью УНИАН.

Собеседница добавила, что в Украине климатические зоны смещаются на север.

"…Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными. Очень много сейчас экстремальных погодных явлений", – добавила эксперт.

Адаменко подчеркнула, что в Украине и раньше наблюдались экстремальные погодные явления, но теперь они повторяются чаще на не свойственных им территориях и в нехарактерные для своего развития сезоны.

Читайте такжеУкраина превращается в тропики: эксперт предупредила о наводнениях и смерчах с градомНапомним, прошедшая зима в Украине была теплой, почти не было снега мороза. В апреле на части территории Киевской области и в Киеве были сильные пылевые бури. Летом в Украине было много осадков. В захваченной боевиками "ДНР" Макеевке Донецкой области 13 июня бушевал крупный смерч.

климат Погода в Украине Татьяна Адаменко
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