Метеоролог рассказала, куда в Украине смещаются климатические зоны

Климатические зоны в Украине смещаются на север, сообщила метеоролог / УНИАН

Кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко сообщила, что изменения климата в Украине можно назвать климатическим шоком.

Климатический шок есть не только в нашей стране, а и во всем мире, рассказала метеоролог в интервью УНИАН.

Собеседница добавила, что в Украине климатические зоны смещаются на север.

"…Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными. Очень много сейчас экстремальных погодных явлений", – добавила эксперт.

Адаменко подчеркнула, что в Украине и раньше наблюдались экстремальные погодные явления, но теперь они повторяются чаще на не свойственных им территориях и в нехарактерные для своего развития сезоны.

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