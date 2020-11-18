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Какой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогноз

18 ноября 2020, 13:13

Леонид Горбань рассказал, будет снег на Новый год.

Новый год 2020
Новый год 2021 мы встретим с плюсовой температурой и дождем/ Фото УНИАН

Погода в Украине зимой 2020-21 будет похожа на европейскую – ожидаются и теплые периоды, и морозные дни.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань, пишет Obozrevatel.

Чего ждать от погоды до конца ноября

Что касается погоды на ближайшее время, то в Украину идет холодный циклон, который принесет с собой дожди, мокрый снег и даже заморозки. Морозы ожидаются 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.

Синоптик прогнозирует, что до конца осени средняя температура ночью будет колебаться в пределах -2… -4 градусов, а днем будет подыматься не выше 4-6 градусов. Периодически ожидается дождь и небольшой снег.

Погода на декабрь 2020

С 8-го декабря в Украину придут морозы до -10 градусов, они продержатся до середины месяца. Потом будет небольшая оттепель с температурой в +4…+6 градусов. С 20-х чисел декабря пойдет снег и снова ожидаются морозы до -10...-13 градусов.

В конце декабря ожидается плюсовая температура и снег с дождем, прогнозирует синоптик. По словам Горбаня, именно с такой погодой мы и встретим Новый год 2021.

Морозы продержатся с средины января по средину февраля – столбики термометров будут опускаться до -10... -13 градусов. В целом, зима в Украине все больше становится похожей на европейскую, резюмировал синоптик.

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Напомним:

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