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Какой будет погода в ноябре: синоптик дал детальный прогноз

14 октября 2020, 09:47

Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса, говорит прогноз погоды.

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Во второй половине ноября ночью температура будет опускаться до нуля / 1zoom.ru

Бабье лето уже совсем скоро закончится, а погода в Украине испортится. Такой прогноз погоды озвучили синоптики.

В частности, похолодание в Украину придет уже в конце текущей недели, заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает Экспресс.

По его словам, до конца октября температура воздуха днем упадет до +8 градусов, только на Закарпатье похолодание может прийти позже.

"В октябре среднемесячная температура составит плюс +7...+12 градусов, в горах будет холоднее - в пределах 6-7 градусов выше нуля. Осадков выпадет 30-65 миллиметров. Больше всего их ожидается в Карпатах - до 100 миллиметров", - отметил синоптик.

Директор Научно-аналитического центра, климатолог Василий Троцюк заявил, что в Украине четко прослеживаются аномалии, вызванные "смещением" сезонов.

По его словам, 25 октября в Украине температура воздуха не будет подниматься выше +18 градусов днем, а ночью будет колебаться от +4 до +8 градусов. В центре страны возможны заморозки.

Погода на ноябрь 2020

В ноябре температура воздуха продолжит падать.

"В первой декаде температура воздуха будет постепенно опускаться. Максимальный показатель в этот период будет на западе и севере - плюс 12 градусов. В центре ожидается 8-10 градусов. Ночью - около 2-4 градусов выше нуля", - прогнозирует Троцюк..

Во второй половине месяца ночью температура будет опускаться до нуля, хотя в основном будут преобладать плюсовые показатели. В целом, температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса, обещает синоптик. Днем в западных и северных областях ожидается 6-10 тепла, в центре и на востоке - на два градуса ниже, а в южных регионах - до +12.

После 20 ноября ожидается снег с дождем, но он будет быстро таять.

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Напомним, погода в Украине на сегодня, 14 октября 2020, будет теплой, но местами ожидаются заморозки и даже снег.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020

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