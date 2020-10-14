Какой будет погода в ноябре: синоптик дал детальный прогноз

Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса, говорит прогноз погоды.
Бабье лето уже совсем скоро закончится, а погода в Украине испортится. Такой прогноз погоды озвучили синоптики.
В частности, похолодание в Украину придет уже в конце текущей недели, заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает Экспресс.
По его словам, до конца октября температура воздуха днем упадет до +8 градусов, только на Закарпатье похолодание может прийти позже.
"В октябре среднемесячная температура составит плюс +7...+12 градусов, в горах будет холоднее - в пределах 6-7 градусов выше нуля. Осадков выпадет 30-65 миллиметров. Больше всего их ожидается в Карпатах - до 100 миллиметров", - отметил синоптик.
Директор Научно-аналитического центра, климатолог Василий Троцюк заявил, что в Украине четко прослеживаются аномалии, вызванные "смещением" сезонов.
По его словам, 25 октября в Украине температура воздуха не будет подниматься выше +18 градусов днем, а ночью будет колебаться от +4 до +8 градусов. В центре страны возможны заморозки.
Погода на ноябрь 2020
В ноябре температура воздуха продолжит падать.
"В первой декаде температура воздуха будет постепенно опускаться. Максимальный показатель в этот период будет на западе и севере - плюс 12 градусов. В центре ожидается 8-10 градусов. Ночью - около 2-4 градусов выше нуля", - прогнозирует Троцюк..
Во второй половине месяца ночью температура будет опускаться до нуля, хотя в основном будут преобладать плюсовые показатели. В целом, температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса, обещает синоптик. Днем в западных и северных областях ожидается 6-10 тепла, в центре и на востоке - на два градуса ниже, а в южных регионах - до +12.
После 20 ноября ожидается снег с дождем, но он будет быстро таять.
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Напомним, погода в Украине на сегодня, 14 октября 2020, будет теплой, но местами ожидаются заморозки и даже снег.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.