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Какой будет погода в Украине в октябре: в Укргидрометцентре дали прогноз

25 сентября 2020, 12:50

Во второй и третьей декадах октября температура воздуха начнет снижаться, прогнозирует синоптик.

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Погода в Украине в октября будет в пределах средних многолетних значений / 1zoom.ru

Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на октябрь 2020, согласно которому средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах средних многолетних значений - 6-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах - местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, только в южной части и на Закарпатье - в первой декаде ноября", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений синоптиков, в октябре средняя месячная температура воздуха составляет 6-12 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 25-35 градусов тепла, в горных районах – от 18 до 24 градусов тепла. Абсолютный минимум составляет 5-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах - местами 18-23 градуса мороза, на юге Крыма - 0-2 градуса мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 20-54 мм, в Карпатах - до 80 мм, на высокогорье - до 120 мм.

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Напомним:

  • Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что прогноз погоды на октябрь обещает прохладную погоду.
  • Народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц. Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.

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