Какой будет погода в Украине в первый день ноября: синоптик дала прогноз

Погода в Киеве будет сырой и ветреной / Фото pixabay.com

В воскресенье, 1 ноября, погода в Украине будет определяться циклоном. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, часть страны зальет дождями.

В частности, восточную часть Украины дожди охватят скорее во второй половине дня и вечером, а в западных регонах в воскресенье осадков вообще не предвидится, написала Диденко в своем Telegram-канале.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, местами сильные порывы.

Температура воздуха 1 ноября будет невысокой – примерно +8…+11 градусов, на юге и востоке - от +11 до +14 градусов.

Погода в Киеве 1 ноября будет сырой и холодной. В столице ожидается дождь, ат также порывистый, до сильного, северный ветер. Столбики термометров днем поднимутся лишь до 8 градусов.

t.me/PohodaNatalka

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Напомним: