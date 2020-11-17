Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период

В Киеве скоро ожидается мокрый снег, в столице уже посыпают тротуары и дороги.
Во вторник вечером, 17 ноября, в Киеве прогнозируется мокрый снег, который будет идти до утра среды, 18 числа.
Дорожники подготовились к непогоде – у Киевавтодора есть 544 единицы спецтехники, говорится в Telegram-канале КМДА.
В ведомстве призвали водителей быть осторожными на дорогах.
"Чтобы не допустить гололеда, дороги и тротуары обрабатывают посыпочными материалами…", – отмечается в сообщении.
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве 17 ноября будет снежной днем. Синоптики прогнозировали, что днем будет мокрый снег, а температура составит -1…+1 градус.
- Ранее синоптики сообщали, что погода в Киеве будет снежной 17 ноября, а к полудню 18 числа осадки закончатся.
- По сведениям экспертов, также в столице снег прогнозируется 21, 23 и 24 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк