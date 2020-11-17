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Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период

17 ноября 2020, 11:46

В Киеве скоро ожидается мокрый снег, в столице уже посыпают тротуары и дороги.

Власти сообщили, что в Киеве дорожники подготовились к затяжному снегопаду – Киев снег 2020
В Киеве дорожники подготовились к затяжному снегопаду, сообщили власти / УНИАН

Во вторник вечером, 17 ноября, в Киеве прогнозируется мокрый снег, который будет идти до утра среды, 18 числа.

Дорожники подготовились к непогоде – у Киевавтодора есть 544 единицы спецтехники, говорится в Telegram-канале КМДА.

В ведомстве призвали водителей быть осторожными на дорогах.

"Чтобы не допустить гололеда, дороги и тротуары обрабатывают посыпочными материалами…", – отмечается в сообщении.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве 17 ноября будет снежной днем. Синоптики прогнозировали, что днем будет мокрый снег, а температура составит -1…+1 градус.

В столице сегодня прогнозируется мокрый снег – Киев снег 2020
В Киеве сегодня прогнозируется мокрый снег / Скриншот с meteo.gov.ua
  • Ранее синоптики сообщали, что погода в Киеве будет снежной 17 ноября, а к полудню 18 числа осадки закончатся.
  • По сведениям экспертов, также в столице снег прогнозируется 21, 23 и 24 ноября.

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