Киев подготовился к погодному удару: когда грозит снежный период

В Киеве дорожники подготовились к затяжному снегопаду, сообщили власти / УНИАН

Во вторник вечером, 17 ноября, в Киеве прогнозируется мокрый снег, который будет идти до утра среды, 18 числа.

Дорожники подготовились к непогоде – у Киевавтодора есть 544 единицы спецтехники, говорится в Telegram-канале КМДА.

В ведомстве призвали водителей быть осторожными на дорогах.

"Чтобы не допустить гололеда, дороги и тротуары обрабатывают посыпочными материалами…", – отмечается в сообщении.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве 17 ноября будет снежной днем. Синоптики прогнозировали, что днем будет мокрый снег, а температура составит -1…+1 градус.

В Киеве сегодня прогнозируется мокрый снег / Скриншот с meteo.gov.ua