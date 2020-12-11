Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться

В столице скоро изменится погода, предупредил синоптик.
Погода в Киеве в пятницу днем, 11 декабря, прогнозируется достаточно комфортная – осадки не ожидаются, а минимальная температура составит -2 градуса.
На выходных, 12-13 декабря, столицу снова атакует непогода – будет снег с дождем, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики также предупредили, что в ночь на 12 декабря ожидается резкое похолодание – минимальная температура прогнозируется -5.
Какая погода светит Киеву 11 декабря 2020
Днем 0…-2 (ночью прогнозировалась такая же температура), без осадков.
Погода в Киеве на завтра
- Ночью -3…-5, без осадков;
- Днем -1…+1, снег с дождем.
Прогноз погоды для Киева на 13 декабря 2020
- Ночью 0…-2, мокрый снег;
- Днем +1…+3, дождь со снегом.
- Напомним, 10 декабря в Киеве шел дождь. Вечером на дорогах осадки моментально превращались в лед.
- Из-за гололеда столицу сковали десятибалльные пробки.
Автор: Екатерина Присяжнюк