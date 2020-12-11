Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться

Киев предупредили о снеге с дождем / УНИАН

Погода в Киеве в пятницу днем, 11 декабря, прогнозируется достаточно комфортная – осадки не ожидаются, а минимальная температура составит -2 градуса.

На выходных, 12-13 декабря, столицу снова атакует непогода – будет снег с дождем, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики также предупредили, что в ночь на 12 декабря ожидается резкое похолодание – минимальная температура прогнозируется -5.

Какая погода светит Киеву 11 декабря 2020

Днем 0…-2 (ночью прогнозировалась такая же температура), без осадков.

Киев предупредили о снеге с дождем / meteo.gov.ua

Погода в Киеве на завтра

Ночью -3…-5, без осадков;

Днем -1…+1, снег с дождем.

Киев предупредили о снеге с дождем / meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 13 декабря 2020

Ночью 0…-2, мокрый снег;

Днем +1…+3, дождь со снегом.

Киев предупредили о снеге с дождем / meteo.gov.ua