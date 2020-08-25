Киев предупредили о повышении температуры: синоптик назвала даты

В Киеве на выходных изменится погода, предупредила синоптик / Reuters

Погода в Киеве скоро может измениться – в субботу и воскресенье, 29-30 августа, столице спрогнозировано повышение температуры.

Завтра – в среду, 26 числа, в Киеве днем ожидается около +23…+24 градусов, осадки не прогнозируются, поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 29 августа в столице максимальная дневная температура может составить +26 градусов, а 30 числа – +31 градус.

Прогноз погоды для Киева на 29 августа от Укргидрометцентра:

Ночью +11…+13, без осадков;

Днем +24…+26, без осадков.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 30 августа от Гидрометцентра:

Ночью +15…+17, без осадков;

Днем +29…+31, без осадков.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко поделилась, что в Украине 26 августа закончится репетиция осени – гребень высокого атмосферного давления вытеснит из нашей страны осадки, почти во всех областях страны ожидается сухая погода.