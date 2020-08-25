Киев предупредили о повышении температуры: синоптик назвала даты

В Киеве на выходных прогнозируется жара, отметили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве скоро может измениться – в субботу и воскресенье, 29-30 августа, столице спрогнозировано повышение температуры.
Завтра – в среду, 26 числа, в Киеве днем ожидается около +23…+24 градусов, осадки не прогнозируются, поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.
На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 29 августа в столице максимальная дневная температура может составить +26 градусов, а 30 числа – +31 градус.
Прогноз погоды для Киева на 29 августа от Укргидрометцентра:
- Ночью +11…+13, без осадков;
- Днем +24…+26, без осадков.
Прогноз для Киева на 30 августа от Гидрометцентра:
- Ночью +15…+17, без осадков;
- Днем +29…+31, без осадков.
Ранее Наталья Диденко поделилась, что в Украине 26 августа закончится репетиция осени – гребень высокого атмосферного давления вытеснит из нашей страны осадки, почти во всех областях страны ожидается сухая погода.
Автор: Екатерина Присяжнюк