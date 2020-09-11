Киеву на выходные спрогнозированы "погодные приятности"

В Киеве возрастет температура воздуха, поделился синоптик.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали Киеву на выходные – суббота и воскресенье, 12-13 сентября, "погодные приятности".
Погода в Киеве на выходных спрогнозирована солнечная, ожидается подъем температуры воздуха, говорится на сайте Гидрометцентра.
Синоптики отметили, что 12 сентября в столице ожидается восточный ветер, 3-8 м/c, а 13 числа – юго-западный, 3-8 м/c.
Прогноз для Киева на субботу:
- Ночью +9…+11, без осадков;
- Днем +21…+23, солнечно.
Прогноз погоды для Киева воскресенье:
- Ночью +9…+11, без осадков;
- Днем +24…+26, солнечно.
- Напомним, народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на сентябрь 2020 года.
- Эксперт говорил, что в украинском государстве бабье лето будет в последнюю декаду сентября.
Автор: Екатерина Присяжнюк