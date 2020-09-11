Киеву на выходные спрогнозированы "погодные приятности"

Погода на завтра и послезавтра в Киеве спрогнозирована солнечная / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали Киеву на выходные – суббота и воскресенье, 12-13 сентября, "погодные приятности".

Погода в Киеве на выходных спрогнозирована солнечная, ожидается подъем температуры воздуха, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что 12 сентября в столице ожидается восточный ветер, 3-8 м/c, а 13 числа – юго-западный, 3-8 м/c.

Прогноз для Киева на субботу:

Ночью +9…+11, без осадков;

Днем +21…+23, солнечно.

Погода на завтра и послезавтра в Киеве спрогнозирована солнечная / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева воскресенье:

Ночью +9…+11, без осадков;

Днем +24…+26, солнечно.

Погода на завтра и послезавтра в Киеве спрогнозирована солнечная / Скриншот с meteo.gov.ua