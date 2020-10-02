Киеву синоптик насулил резкое изменение погоды: чего ожидать

В Киеве потеплеет, и уйдут дожди, спрогнозировали синоптики / Reuters

Погода в Киеве 2 октября – в пятницу, прогнозируется дождливая, дневная температура ожидается 15-17 градусов тепла.

В субботу, 3 числа, в столице резко изменится погода – будет сухо, и температура превысит отметку в +20 градусов, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что в воскресенье, 4 октября, в Киеве также ожидается сухая погода, и температура будет выше +20.

Погода в Киеве 3 октября:

Ночью +10…+12, без осадков;

Днем +19…+21, без осадков.

В Киеве потеплеет, и уйдут дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 4 октября:

Ночью +10…+12, без осадков;

Днем +19…+21, без осадков.

В Киеве потеплеет, и уйдут дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua