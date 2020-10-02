Киеву синоптик насулил резкое изменение погоды: чего ожидать

Для Киева на ближайшие выходные составлен сухой прогноз погоды.
Погода в Киеве 2 октября – в пятницу, прогнозируется дождливая, дневная температура ожидается 15-17 градусов тепла.
В субботу, 3 числа, в столице резко изменится погода – будет сухо, и температура превысит отметку в +20 градусов, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что в воскресенье, 4 октября, в Киеве также ожидается сухая погода, и температура будет выше +20.
Погода в Киеве 3 октября:
- Ночью +10…+12, без осадков;
- Днем +19…+21, без осадков.
Погода в Киеве 4 октября:
- Ночью +10…+12, без осадков;
- Днем +19…+21, без осадков.
- Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на начало октября и отмечали, что максимальная температура может достичь отметки в +22 градуса.
- Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в первой половине октября 2020 температура днем ожидается +16…+17 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк