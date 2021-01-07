Климатолог рассказала, почему зимы в Украине стали теплее

За прошедший год в Украине стало еще жарче и суше.
Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс, которые преобладают над арктическими.
Эксперт считает, что 2020 год был аномальным, но в меру.
"Теплая зима – это общий тренд, это происходит из-за глобальной циркуляции, в связи с тем, что смещаются области давления. У нас раньше зимой преобладали арктические воздушные массы, была более масштабная полярная ледяная шапка, сейчас все уменьшается. Влияние Арктики – снега много, морозы сильные, ветер, метели и вьюги – сегодня минимальное. Чаще к нам приходят атлантические воздушные массы. А они влажные, мягкие, поэтому и погода меняется", – объяснила климатолог, пишет КП в Украине.
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По ее словам, хоть тенденция к потеплению зимой прослеживается, говорить о серьезных климатических изменениях пока что рано.
Изменения климата – о чем ранее писал Главред:
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.
- Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.