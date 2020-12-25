Климатолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая вода

Украина в принципе не очень обеспечена питьевой водой / УНИАН

Проблема с питьевой водой существует в Украине уже сейчас, и со временем эта ситуация будет усугубляться.

Об этом заявила климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух в интервью изданию Апостроф.

По ее словам, Украина в принципе не очень обеспечена питьевой водой. А изменения климата приводят к тому, что воды становится все меньше и меньше. Климатолог отметила, что в нашей стране эти изменения происходят вдвое быстрее.

"Уже сейчас это достаточно серьезная проблема. Особенно это огромная проблема для восточных областей Украины, где и до этого был большой дефицит", - отметила Балабух.

Она уточнила, что проблема заключается не только в том, что не хватает самой питьевой воды, а меняется и ее качество. Вода становится очень заминерализованной.

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Напомним: