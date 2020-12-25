Климатолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая вода

В стране уже назрела достаточно серьезная проблема.
Проблема с питьевой водой существует в Украине уже сейчас, и со временем эта ситуация будет усугубляться.
Об этом заявила климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух в интервью изданию Апостроф.
По ее словам, Украина в принципе не очень обеспечена питьевой водой. А изменения климата приводят к тому, что воды становится все меньше и меньше. Климатолог отметила, что в нашей стране эти изменения происходят вдвое быстрее.
"Уже сейчас это достаточно серьезная проблема. Особенно это огромная проблема для восточных областей Украины, где и до этого был большой дефицит", - отметила Балабух.
Она уточнила, что проблема заключается не только в том, что не хватает самой питьевой воды, а меняется и ее качество. Вода становится очень заминерализованной.
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Напомним:
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.
- Китайские ученые спрогнозировали, что в ближайшие десятилетия в Северо-Восточной Азии ожидаются новые волны смертельно опасной жары, причем происходить они будут все чаще. Причиной всему будет глобальное потепление.