УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год

23 декабря 2020, 06:43

В следующем году погодное явление Ла-Нинья принесет на Землю похолодание.

погода
2021-й год скорее всего не сможет установить температурный рекорд / Фото Pixaby

Новый 2021 год будет прохладнее, чем предыдущие, но тем не менее войдет в шестерку самых теплых на Земле за всю историю наблюдений. Наибольшее влияние на это окажут парниковые газы.

Об этом заявили ученые Метеорологического бюро Великобритании, пишет BBC News.

По словам исследователей, температура воздуха на Земле, вероятнее всего, будет примерно на один градус теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Это явление наблюдается на нашей планете уже седьмой год подряд.

По прогнозу бюро, температура Земли в 2021 году, вероятно, будет на 0,91–1,15°C выше, чем в период с 1850 по 1900 годы. В среднем она составит ​​1,03°C.

2021 год будет немного прохладнее из-за погодного явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. Оно возникает, когда сильные ветры уносят теплые поверхностные воды океана из Южной Америки в сторону Филиппин, а вместо них на поверхность выходят более холодные глубинные воды. Соответственно, температура поверхности моря снизится на 1–2°C, поэтому 2021-й год скорее всего не сможет установить температурный рекорд.

По мнению исследователей, воздействие на климат Земли естественного похолодания является важным, однако в значительной степени оно подавляется принудительным потеплением, вызванным парниковыми газами в атмосфере.

К слову, пока что самым теплым за всю историю наблюдений с 1850 года остается 2016-й год.

Читайте такжеЗима отменяется, а лето станет длиннее: климатолог шокировала прогнозом

Напомним:

  • Эксперты Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского выяснили, что в последнее время климатические условия в Украине подверглись кардинальным переменам - климат "съехал" на 400 километров.
  • Климатолог и географ-метеоролог, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что синоптики ожидают аномально теплую зиму 2020-2021 годов.
  • Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021.

синоптик прогноз погоды глобальное потепление новости Украины и мира Погода в Украине Новый год 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовитьсяУкраину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладомЗаметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала датуВ Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату ​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон
Следующий материал

Последние новости

06:54
Как премьер Шмыгаль срывает санкции против России
06:43
Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год Видео
06:31
Коронавирус и неврологические расстройства: ученые рассказали о рисках Видео
06:05
Авиакатастрофа под Чугуевом: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова Видео
05:44
Прижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздники Видео
Реклама
05:33
Врач оценил шансы на появление опасного штамма COVID-19 в Украине Видео
05:21
"Сравнивает себя с Иисусом": Песков обвинил Навального в мании величия Видео
04:58
Что такое термоневроз и как с ним справиться: ответ медиков Видео
04:29
Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн
04:04
Поделится по-братски: Польша передаст Украине излишки вакцины от COVID-19 Видео
03:32
Настя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире
02:56
Путин подтвердил пожизненный иммунитет бывших президентов России Видео
02:29
Украина укрепляет обороноспособность: Арестович рассказал об инициативе Зеленского Видео
02:23
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
01:55
"Обалденная": Кристина Асмус засветила грудь в сексуальном наряде
01:32
Врач рассказала, какая доза шампанского безопасна для организма Видео
01:01
"Все правильно": Анна Тринчер топлес поразила красотой на пикантном фото
00:50
Почему утром нельзя пить кофе: врачи заявили об опасности Видео
00:49
Коронавирус исчезнет неожиданно - врач Видео
00:28
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
Реклама
00:25
​В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса​ Видео
22 декабря, вторник
23:38
​Тело Кернеса доставили в собор для отпевания​: как будут хоронить мэра Харькова Видео
23:09
"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса Видео
22:56
Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели Видео
22:24
Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19 Видео
22:22
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине Видео
22:03
"Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу Видео
21:45
Вакцина от коронавируса: Разумков предупредил украинцев о риске Видео
21:23
Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Видео
21:23
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
21:15
Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​ Видео
21:12
Разумков раскритиковал решение Кабмина по Витренко Видео
21:04
Компания CD Projekt Red рассказала о продажах Cyberpunk 2077 после катастрофического старта
20:48
Самые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
20:44
В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19
20:42
Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине Видео
20:22
В Слуге народа ответили на требования ФОПов Видео
20:18
Синдром токсического шока: симптомы и факторы риска Видео
20:15
Steam готовится опустошать кошельки покупателей – в магазине стартовала зимняя распродажа
19:52
Следователь озвучил мрачный прогноз о судьбе Навального Видео
Реклама
19:43
Врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Видео
19:20
Выяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит Украина Видео
19:14
В королевскую битву Fortnite прибыл истинный король Ваканды Видео
19:11
"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента Видео
19:06
Звезда фильма Карнавал Ирина Муравьева в попала в больницу в тяжелом состоянии
18:49
В МИД Украины прошлись по словам Путина о "помощи Донбассу" Видео
18:45
Цены на газ в Украине снова подняли Видео
18:32
Анита Луценко вступилась за Ксению Мишину перед хейтерами
18:25
В Госстате поведали, на что украинцы тратят больше всего денег
18:17
Центр Киева остановился в огромных пробках: где проехать невозможно Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять