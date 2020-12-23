Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год

2021-й год скорее всего не сможет установить температурный рекорд / Фото Pixaby

Новый 2021 год будет прохладнее, чем предыдущие, но тем не менее войдет в шестерку самых теплых на Земле за всю историю наблюдений. Наибольшее влияние на это окажут парниковые газы.

Об этом заявили ученые Метеорологического бюро Великобритании, пишет BBC News.

По словам исследователей, температура воздуха на Земле, вероятнее всего, будет примерно на один градус теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Это явление наблюдается на нашей планете уже седьмой год подряд.

По прогнозу бюро, температура Земли в 2021 году, вероятно, будет на 0,91–1,15°C выше, чем в период с 1850 по 1900 годы. В среднем она составит ​​1,03°C.

2021 год будет немного прохладнее из-за погодного явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. Оно возникает, когда сильные ветры уносят теплые поверхностные воды океана из Южной Америки в сторону Филиппин, а вместо них на поверхность выходят более холодные глубинные воды. Соответственно, температура поверхности моря снизится на 1–2°C, поэтому 2021-й год скорее всего не сможет установить температурный рекорд.

По мнению исследователей, воздействие на климат Земли естественного похолодания является важным, однако в значительной степени оно подавляется принудительным потеплением, вызванным парниковыми газами в атмосфере.

К слову, пока что самым теплым за всю историю наблюдений с 1850 года остается 2016-й год.

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Напомним: