Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты

Киев на выходных перестанет заливать, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве на три дня – со среды по пятницу, 7-9 октября – ожидается дождливая, а потом спрогнозированы немокрые дни.

В субботу и воскресенье, 10-11 октября, столицу перестанет заливать, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня в Киеве днем будет дождь, возможна гроза, а температура составит +17…+19 градусов.

Погода – Киев 8 октября:

Ночью +12…+14, дождь;

Днем +17…+19, дождь.

Киев на выходных перестанет заливать, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 9 октября:

Ночью +12…+14, дождь;

Днем +14…+16, дождь.

Киев на выходных перестанет заливать, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 10-11 октября:

Ночью +10…+12, без существенных осадков;

Днем +16…+18, без существенных осадков.

Киев на выходных перестанет заливать, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Киев на выходных перестанет заливать, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua