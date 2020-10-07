Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты

Погода в Киеве скоро изменится, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве на три дня – со среды по пятницу, 7-9 октября – ожидается дождливая, а потом спрогнозированы немокрые дни.
В субботу и воскресенье, 10-11 октября, столицу перестанет заливать, сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, сегодня в Киеве днем будет дождь, возможна гроза, а температура составит +17…+19 градусов.
Погода – Киев 8 октября:
- Ночью +12…+14, дождь;
- Днем +17…+19, дождь.
Погода – Киев 9 октября:
- Ночью +12…+14, дождь;
- Днем +14…+16, дождь.
Погода – Киев 10-11 октября:
- Ночью +10…+12, без существенных осадков;
- Днем +16…+18, без существенных осадков.
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на октябрь 2020 года.
- Эксперт предупреждал, что в нашей стране мокрая погода ожидается 9, 10, 14, 18 и 28 октября.
Автор: Екатерина Присяжнюк