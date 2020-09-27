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Когда придут дожди и заморозки: синоптик дал детальный прогноз погоды на октябрь

27 сентября 2020, 09:43

Погода в Украине в октябре 2020 будет относительно теплой.

погода, осень
Глубокая осень придет в конце октября, говорит прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине в первые дни октября будет дождливой. В целом, месяц будет относительно теплым, а глубокая осень придет в конце октября.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает 24 канал.

Осадки следует ожидать 1 и 2 октября. Столбики термометров поднимутся при этом до +15 ... +17 градусов.

Такая температура воздуха продержится почти до конца месяца. Дождливо, по словам Горбаня, также будет 11, 14, 18, 27 и 28 октября.

В 20-х числах октября погода резко изменится: температура воздуха снизиться до +13...+14 градусов. А с 25 октября она упадет еще больше - до +9...+11 градусов.

Кроме того, в октябре следует ожидать первых серьезных заморозков. Они могут ударить 7, 8, 19 и 21 октября.

В конце месяца на Севере и Востоке произойдет снижение температуры и заморозки на почве до 0 ... -2 градусов. Речь идет, в частности, о Сумской, Черниговской областях.

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Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на октябрь 2020, согласно которому средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах средних многолетних значений - 6-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла.

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