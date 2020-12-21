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​Когда придут снег и морозы в Украину: прогноз синоптика

21 декабря 2020, 18:46

Синоптик рассказал, будет ли снег в новогоднюю ночь.

Погода в Украине на Новый год / pixabay

Погода на Новый год не порадует снегом украинцев. По прогнозам синоптика осадков сильных ждать не стоит.

Как рассказал синоптик Владислав Билык с 23 декабря в Украине ожидается мокрый снег с дождем.

"Если говорить о снеге, то начиная с 23-24 декабря на территории Украины будут проходить осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя... Но этот снег непродолжительный, не будет лежать. Это только чтобы не забывать, что он существует и зима на улице", - рассказал Билык, передает телеканал Украина 24.

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Синоптик добавил, что "новогодняя ночь снежной не будет".

"Сейчас в Украине уже длительное время на Новый год у нас туманная погода без снега. Думаю, этот год не будет исключением", - пояснил он.

Также эксперт отметил, что погодные условия не позволят украинцам наблюдать в ночь на 22 декабря редкое небесное явление - парад планет.

"К сожалению, мы не увидим, так как в Украине по всей территории ожидается облачная погода, местами туман, особенно ночью. Поэтому без технических средств мы не рассмотрим звезды", - сказал Билык.​

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Синоптик отметил, что с 23 декабря на востоке Украины будут морозы, однако термометры покажут не менее -1...-3. А уже с 26 декабря ситуация кардинально изменится и морозы придут в западную Украину.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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