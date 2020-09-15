Когда ударят заморозки: украинцев напугали резким снижением температуры

В Украину идут заморозки / lenta-ua.net

В Украине 18-19 сентября ожидается резкое снижение температуры, прогнозируются заморозки.

Об этом идет речь в сообщении Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что кроме заморозков также ожидаются сильные порывы ветра.

Температура воздуха в западных, северных, восточных и центральных областях ночью опустится до +2 +8 градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 -3 градуса (18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях). Днем температура воздуха будет составлять +9 +15 градусов.

В южных областях и на Закарпатье ночью до +5 +10 градусов, днем до +14 +19 градусов.

Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 16 сентября / meteo.gov.ua

Прохладная погода сохранится до 22 сентября. С 23 сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц.

Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.