Когда закончится ледяной "апокалипсис": синоптик назвал дату

Сегодня в ряде регионов Украины еще ожидается дождь с мокрым снегом, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине в ближайшее время будет такой же скользкой, как и в последние дни. Такая погодная ситуация сохранится как минимум до 17 декабря, когда над Украиной окончательно воцарится антициклон.
Об этом сообщает ТСН.
С понедельника, 14 декабря, дожди с мокрым снегом накроют весь запад, север, центр и юг страны, говорит прогноз погоды. Столбики термометров в приморских областях и на Закарпатье поднимутся до плюсовых значений и днем, и ночью.
В остальных регионах Украины температура воздуха будет колебаться от +3 днем и до -2 ночью.
К середине недели осадки доберутся до востока Украины, а точнее до Харькова и Днепра.
Ледяные дожди и гололед продержатся в Украине примерно до четверга, затем снова придет антициклон - то есть солнце с облаками.
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Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
- Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
- В травмпункты попали сотни людей.
- Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.