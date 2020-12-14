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Когда закончится ледяной "апокалипсис": синоптик назвал дату

14 декабря 2020, 10:39
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Сегодня в ряде регионов Украины еще ожидается дождь с мокрым снегом, говорит прогноз погоды.

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Ледяные дожди и гололед продержатся в Украине примерно до четверга / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшее время будет такой же скользкой, как и в последние дни. Такая погодная ситуация сохранится как минимум до 17 декабря, когда над Украиной окончательно воцарится антициклон.

Об этом сообщает ТСН.

С понедельника, 14 декабря, дожди с мокрым снегом накроют весь запад, север, центр и юг страны, говорит прогноз погоды. Столбики термометров в приморских областях и на Закарпатье поднимутся до плюсовых значений и днем, и ночью.

В остальных регионах Украины температура воздуха будет колебаться от +3 днем ​​и до -2 ночью.

Погода в Украине 14 декабря / meteo.gov.ua

К середине недели осадки доберутся до востока Украины, а точнее до Харькова и Днепра.

Ледяные дожди и гололед продержатся в Украине примерно до четверга, затем снова придет антициклон - то есть солнце с облаками.

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Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
  • Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
  • В травмпункты попали сотни людей.
  • Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.

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