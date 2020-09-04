"Ливни, грозы, шквалы": синоптик предупредила о непогоде – где быть осторожным

Сильные дожди, грозы и шквалы грозят южной части Украины, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в субботу, 5 сентября, в южной части Украины наиболее вероятны ливни с грозами и шквалами.

Особенно осторожными стоит быть в прибрежной зоне, написала эксперт на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что погода завтра на большей части территории Украины будет комфортной – температура составит +22…+27 градусов.

"На востоке и юго-востоке, а также в Днепре с районами, еще будет жарко, до +30 градусов...", – отметила Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 5 сентября. Синоптики спрогнозировали, что в столице максимальная дневная температура составит +26 градусов, осадков не будет.