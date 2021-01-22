Лютые морозы и полуметровые сугробы: когда и где в Украине разгуляется непогода

В Украине прогнозируют обильные снегопады / УНИАН

В Украине в последних числах января прогнозируют сильные снегопады, местами снеговой покров может стать более полуметра.

В Украине неметет полуметровый слой снега: названа дата

Как свидетельствуют данные ресурса Ventusky, 26 января на Западе страны выпадет до 20-30 см снега. В части Тернопольской и Львовской областей - до 40 см. В Карпатах - до 48 см.

По прогнозу погодного радара, 27 января в Винницкой области снежный покров будет до 10 см, в Хмельницкой - до 15 см. В Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской - 3-8 см. 28 и 29 января ситуация кардинально не изменится. В Киеве в эти дни также выпадет снег (2-4 см).

Прогнозируется, что 30 января в Карпатах снежный слой будет достигать 67 см.

А 31 января снегом покроет всю страну за исключением небольших районов в Прикарпатье.

/ Ventusky.com

Украину снова заморозит: где ждать экстремального холода

Отметим, что по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня в субботу, 23 января, в Украине возможно снижение температуры до 10 градусов с отметкой "минус".

Как рассказал он Апострофу, на воскресенье, 24 января, осадки не прогнозируются, но согласно его расчетам в этот день температура воздуха упадет еще существеннее: до 13 градусов мороза.

Он говорит, что уже в понедельник, 25 января, температура продолжит падать, достигнув отметки 15 градусов мороза.

По прогнозам Горбаня, именно на 26 и 27 января попадает вторая волна похолодания. В эти дни столбики термометров опустятся до 15-16 градусов ниже нуля, а ночью и вовсе температура воздуха упадет до 22 градусов мороза.

28 и 29 января народный синоптик прогнозирует незначительное потепление: до 13 градусов с отметкой "минус". А вот 30 января будет 15 градусов мороза, да еще и снегопады.

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