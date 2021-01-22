УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Лютые морозы и полуметровые сугробы: когда и где в Украине разгуляется непогода

22 января 2021, 20:50
Прослушать новость
Остановить

В Украине прогнозируют снижение температуры воздуха до 22 градусов мороза.

снег
В Украине прогнозируют обильные снегопады / УНИАН

В Украине в последних числах января прогнозируют сильные снегопады, местами снеговой покров может стать более полуметра.

В Украине неметет полуметровый слой снега: названа дата

Как свидетельствуют данные ресурса Ventusky, 26 января на Западе страны выпадет до 20-30 см снега. В части Тернопольской и Львовской областей - до 40 см. В Карпатах - до 48 см.

По прогнозу погодного радара, 27 января в Винницкой области снежный покров будет до 10 см, в Хмельницкой - до 15 см. В Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской - 3-8 см. 28 и 29 января ситуация кардинально не изменится. В Киеве в эти дни также выпадет снег (2-4 см).

Прогнозируется, что 30 января в Карпатах снежный слой будет достигать 67 см.

А 31 января снегом покроет всю страну за исключением небольших районов в Прикарпатье.

/ Ventusky.com

Украину снова заморозит: где ждать экстремального холода

Отметим, что по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня в субботу, 23 января, в Украине возможно снижение температуры до 10 градусов с отметкой "минус".

Как рассказал он Апострофу, на воскресенье, 24 января, осадки не прогнозируются, но согласно его расчетам в этот день температура воздуха упадет еще существеннее: до 13 градусов мороза.

Он говорит, что уже в понедельник, 25 января, температура продолжит падать, достигнув отметки 15 градусов мороза.

По прогнозам Горбаня, именно на 26 и 27 января попадает вторая волна похолодания. В эти дни столбики термометров опустятся до 15-16 градусов ниже нуля, а ночью и вовсе температура воздуха упадет до 22 градусов мороза.

28 и 29 января народный синоптик прогнозирует незначительное потепление: до 13 градусов с отметкой "минус". А вот 30 января будет 15 градусов мороза, да еще и снегопады.

Читайте такжеУкраину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов

Прогноз погоды в Украине:

синоптик прогноз погоды Леонид Горбань новости Украины Погода в Украине погода в Киеве погода зимой 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Лютые морозы и полуметровые сугробы: когда и где в Украине разгуляется непогода». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопадыУкраину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал датуУкраинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в февралеСиноптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный ударСиноптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар На Украину надвигается шторм и зимние ливниНа Украину надвигается шторм и зимние ливни
Следующий материал

Последние новости

21:19
В Кабмине рассказали, как применят амнистию для жителей ОРДЛО
21:17
Дерматологи рассказали как вырастить здоровую и густую бороду Видео
21:14
Зеленский впервые поговорил с преемником Меркель - о чем шла речь
21:04
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и сильная защита Видео
20:50
Лютые морозы и полуметровые сугробы: когда и где в Украине разгуляется непогода Видео
Реклама
20:46
Йога: названы 7 научно-доказанных преимуществ Видео
20:29
Смертельный пожар в Харькове: обнаружили более 30 нелегальных пансионатов Видео
20:20
Capcom сделала разработку ремейка Resident Evil 4 приоритетной, но придется подождать Видео
20:04
"Распродала себя всю, падаль": Собчак хитро выступила против Навального и нарвалась на маты Видео
20:01
Байден получил минимальный уровень одобрения американцев - соцопрос Видео
19:55
Ермак высказался об исключении Дубинского из фракции Слуга народа: появился ответ нардепа Видео
19:25
Обуглившиеся тела и старики на снегу: появились новые свидетельства пожара в Харькове Видео
19:24
Лукашенко отреагировал на гибель 15 стариков в Харькове Видео
19:05
В Украине "развлечется" циклон: синоптик предупредила, к чему готовиться Видео
18:59
Резня с расчленением в Одессе: суд вынес решение по подозреваемому Видео
18:49
Сенат США утвердил кандидатуру главы Пентагона Видео
18:44
Борьба за оружие: наделят ли украинцев правом на вооруженную самозащиту
18:28
Ученые назвали "кожные" симптомы коронавируса Видео
18:27
У Навального в СИЗО пошатнулось здоровье - адвокат Видео
18:25
Сколько будет стоить растаможка "евроблях": в Раде назвали новую цену Видео
Реклама
18:24
"Сексапильная": Jerry Heil топлес и с игрушкой свела с ума поклонников
18:23
От "агентов Кремля" до антитабачников Блумберга: в мире усиливают борьбу с "иностранными агентами"
18:22
Стала известна дата начала процесса импичмента Трампу в Сенате США Видео
18:12
Valve получила штраф из-за региональных цен в Steam: чем это может обернуться
18:02
Родители заплатят больше: в Киеве подскочит стоимость питания в детсадах Видео
17:45
Еще один перенос: в ОП назвали новую дату встречи советников Нормандской четверки
17:39
Мишель Андраде и Позитив стали ведущими шоу Орел и Решка 2021
17:33
В Киеве у комитетов Рады случилось ЧП
17:24
В новом Resident Evil 8 впервые в истории серии будет полноценная русская озвучка Видео
17:21
Не только старшие классы: в Украине школы отказываются набирать первоклассников Видео
17:19
"Золотая" коммуналка: в Киеве объяснили космические цифры в платежках Видео
16:56
"Чтит бандеровцев и радикалов": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Кравчука из-за Крыма Видео
16:55
Салаты из пекинской капусты: пять вкусных рецептов Видео
16:54
Что смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон
16:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
16:38
"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу Видео
16:17
Легендарный Зинедин Зидан заболел коронавирусом
16:15
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
16:06
Ксения Мишина поиздевалась над самоуверенным признанием Александра Эллерта Видео
15:58
Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль Видео
Реклама
15:54
Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина Видео
15:48
Удар по водителям: в Украине подскочили цены на автогаз Видео
15:40
Подпольная вакцинация от COVID-19: СМИ узнали, как вакцина Pfizer могла попасть в Украину Видео
15:27
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно стали родителями
15:25
Подключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата" Видео
15:13
Кравчук высказался о поездке в Крым
15:13
Названы 5 продуктов, которые отбеливают зубы Видео
14:57
Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине Видео
14:53
Куча ран на теле: в Тернополе в школьника пальнули из дробовика
14:52
Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять