Лютые морозы и снегопады: синоптик дал прогноз на февраль

Последний месяц зимы "заморозит" Украину / pixabay

Погода в Украине в феврале будет морозной. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последний месяц зимы будет два морозных периода с потеплением.

Так, синоптик рассказал, что февраль начнется с больших морозов на уровне -14 градусов в дневные часы и -21 градус в ночные.

"Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1-2 градуса. Так, 1 февраля возможен мороз 14 градусов, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов", - отметил синоптик.

С 11 по 20 февраля ожидается новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца.

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"Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до 9 градусов ниже нуля, ночная – до -13… -17 градусов. Но затем начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой", - отмечает Горбань, пишет Обозреватель.

Вторая декада февраля будет довольно малоснежной. Народный синоптик спрогнозировал осадки лишь 13 и 20 февраля.

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