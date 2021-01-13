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Метель, гололедица и до 15 см снега: украинцев предупредили о погодных неприятностях

13 января 2021, 09:26
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С самого утра ряд регионов Украины уже начало заметать снегом.

погода
Синоптик озвучил морозный и снежный прогноз погоды до конца недели / Фото Reuters

Погода в Украине в среду, 13 января, ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидается значительный снег – высота снежного покрова составит от 5 до 15 сантиметров. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того сегодня Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности, желтый).

По данным Укравтодора, с самого утра небольшой снег идет в Житомирской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Винницкой областях.

Умеренный снег - в Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Там выпало до 5 сантиметров.

До 10 сантиметров снега выпало в Днепропетровской и Запорожской областях. Донецкую и Запорожскую область сегодня накрыл снег с дождем.

Синоптик Укргидрометцентра спрогнозировал, что на востоке страны температура воздуха в среду составит от -3 до +1 градуса, а на севере столбики термометров покажут от -4 до -1 градуса. В западных областях – от - 2 до +1 градуса. На юге страны температура воздуха также ожидается в пределах нуля градусов.

Погода в Украине 13 января 2021 / meteo.gov.ua

Улучшение погоды ожидается 14 января – осадки прекратятся. А 15-16 января в Украину придут сильные морозы: ночью от -12 до -18, местами в северных областях - до -21, днем – от -10 до -16 гадусов. Морозая погода в Украине продержится до 18 января.

Погода в Киеве 15-16 января также будет морозной: ночью до -13…-18 градусов, днем - до -11…-15. В воскресенье и понедельник, 17-18 января, холодная погода сохранится. В Киевской области может приморозить до -21.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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