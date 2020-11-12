Мокрый снег: синоптик ошарашила украинцев прогнозом на выходные

Синоптик: где в Украине пойдет мокрый снег в ближайшие 3 дня / Facebook Ruslan Grodyuk

Погода в Украине обещает постепенное похолодание до ночных "минусов". Синоптик Наталья Диденко даже назвала регион, где уже на этих выходных ожидается мокрый снег.

На большинстве территорий пока всё-таки сухо: антициклон гарантирует отсутствие осадков, за исключением туманов. Из-за туманов на дорогах ожидается опасная ситуация: видимость упадет до 100-400 метров.

Ночью по Украине местами до -3 градусов, днем – максимально +8-10 градусов (на юге и на Закарпатье).

Читайте такжеМагнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудам"В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины – без существенных осадков", – предупредила Диденко.

Погода в Киеве завтра, в пятницу 13 ноября, будет сухой и бодряще прохладной: ночью 0-2 градуса, днем +4-6 градусов.

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