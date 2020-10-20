Морозы и снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре

Столбики термометров ниже нуля могут опускаться не только ночью / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре 2020.

По его словам, прогноз погоды на месяц – достаточно прохладный и дождливый в ряде областей, передает 24 канал. Кроме того в некоторых регионах может выпасть первый снег.

"Например, на севере количество осадков за месяц составит 25-30 миллиметров", – рассказал синоптик.

В начале месяца дневная температура воздуха в ноябре будет достигать +9... +11 градусов, однако к концу месяца опустится до +4... +6 градусов.

Из-за дождей будет пасмурно. Кроме того, столбики термометров ниже нуля могут опускаться не только ночью, но и днем.

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Напомним: