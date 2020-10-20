Морозы и снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре

В некоторых регионах может быть очень дождливо, говорит прогноз погоды.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре 2020.
По его словам, прогноз погоды на месяц – достаточно прохладный и дождливый в ряде областей, передает 24 канал. Кроме того в некоторых регионах может выпасть первый снег.
"Например, на севере количество осадков за месяц составит 25-30 миллиметров", – рассказал синоптик.
В начале месяца дневная температура воздуха в ноябре будет достигать +9... +11 градусов, однако к концу месяца опустится до +4... +6 градусов.
Из-за дождей будет пасмурно. Кроме того, столбики термометров ниже нуля могут опускаться не только ночью, но и днем.
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Напомним:
- Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, в ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло. Этот период можно будет назвать еще одним "бабьим летом".
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Автор: Анна Багрий