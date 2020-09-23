УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Морозы, снег и дождь: синоптик дал прогноз погоды на октябрь

23 сентября 2020, 11:31

Погода в Украине будет изменчивой во второй месяц осени.

осень
Во второй половине октября ожидаются морозы / УНИАН

В Украине наступила настоящая осень, и территорию страны накрыл холодный атмосферный фронт. Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что прогноз погоды на октябрь обещает прохладную погоду.

Количество осадков в октябре на юге составит 21-24 мм, на севере - 17-24 мм. Температура воздуха на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от низкой в ​​+4...+5 градусов ночью до самой высокой в ​​+16...+17 градусов днем, на юге страны столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

"Зато во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее", - прогнозирует синоптик.

Погода в Украине в ноябре, по прогнозам Горбаня, будет преимущественно теплой для этого времени года. Синоптик обещает незначительные морозы и осадки - снег или дождь.

Читайте такжеБабье лето зимой: синоптик удивил прогнозом до Нового года

Напомним:

  • Синоптик дал прогноз погоды до конца осени. В частности, ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
  • Народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц. Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.

Погода в Украине синоптик прогноз погоды новости Украины Леонид Горбань Октябрь
Сейчас вы просматриваете новость «Морозы, снег и дождь: синоптик дал прогноз погоды на октябрь». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:44
Alyona Alyona откровенно высказалась о Танцях з зірками после вылета
11:40
Официально: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси
11:35
До 8 лет с конфискацией: как теперь в Украине накажут за угон авто Видео
11:34
Ученые назвали 7 физических признаков одиночества Видео
11:31
Морозы, снег и дождь: синоптик дал прогноз погоды на октябрь Видео
11:24
Порошенко захотел возмещать бойцам ВСУ штрафы за огонь по боевикам Видео
11:15
За ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифом мнение
10:49
Трамп похвалился тем, как США удалось избежать массовых смертей от Covid-19 Видео
10:42
В центр Минска стягивают силовиков: подозревают тайную инаугурацию Лукашенко Видео
10:34
"Соседям повезло": Настя Каменских показала грудь на балконе
10:20
Отравление Навального: врачи дали неожиданный прогноз по его здоровью Видео
10:07
Морские дела - в строительстве Северного потока-2 возникло новое препятствие
10:07
Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв Видео
10:00
Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись Видео
09:51
В ЕС сделали заявление о дальнейшей евроинтеграции Украины
09:46
Лукашенко тонет и тащит за собой на дно Путина мнение
09:40
Погода в Украине будет солнечной: что обещают приметы в праздник Петра и Павла Видео
09:08
Ученые назвали убийственные для коронавируса погодные условия
08:56
В прокуратуре дали оценку таинственным самоубийствам в "коронавирусной" больнице Видео
08:38
Украинцев ждут два тяжелейших удара уже в октябре мнение
08:30
Трамп собрался первым среди американцев испытать вакцину от Covid-19 Видео
08:01
Ученые озвучили сценарии развития пандемии коронавируса на пять лет
07:56
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
07:35
"Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому": Навальный прокомментировал свое "самоотравление" Видео
07:14
Одна из "Папиных дочек" показала грудь в мокрой майке
07:04
Посол ЕС рассказал, грозит ли Украине отмена "безвиза"
06:53
Европа отреклась от Беларуси в пользу России мнение
06:31
Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото Фото
05:27
Американские медики спрогнозировали апокалиптическую осень-2020
05:05
В жизни одного знака Зодиака "сломаются" старые схемы – астрологи Видео
04:36
Врач объяснила, почему дети реже болеют Covid-19 Видео
04:07
В моду вернулся макияж в стиле 90-х и мандариновая помада - фото Фото
03:40
Полеты в кровати наяву: ученые описали идеальный секс
03:14
Эксперт предупредила о росте числа смертей от коронавируса и назвала причину Видео
02:15
Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению Видео
01:36
В СНБО рассказали о судьбе ВКонтакте в Украине Видео
00:54
Звезда сериала Великая снялась без белья в откровенной фотосессии Фото
00:21
Медики показали фото пораженных Covid-19 легких Видео
22 сентября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине перешагнул новую психологическую отметку Видео
23:28
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в "красной" зоне Видео
22:56
Карантин в Украине: школьники рискуют остаться без оценок
22:35
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку Видео
22:16
В Минобороны похвастались новыми сухпайками - чем будут кормить бойцов
22:04
"Погода в Киеве изменится": синоптик предупредила о дождях Видео
21:54
Кофе и воспаление: как ароматный напиток влияет на организм Видео
21:38
Сказочный лес: выяснилось, как будет выглядеть главная елка страны Видео
21:25
Даша Астафьева призналась, от чего она фанатеет
21:24
Отравление Навального: Макрон выдвинул требование России Видео
21:08
Витамины для похудения: ученые раскрыли правду Видео
20:59
Саммит ЕС пришлось экстренно перенести
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять