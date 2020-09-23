Морозы, снег и дождь: синоптик дал прогноз погоды на октябрь

Во второй половине октября ожидаются морозы / УНИАН

В Украине наступила настоящая осень, и территорию страны накрыл холодный атмосферный фронт. Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что прогноз погоды на октябрь обещает прохладную погоду.

Количество осадков в октябре на юге составит 21-24 мм, на севере - 17-24 мм. Температура воздуха на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от низкой в ​​+4...+5 градусов ночью до самой высокой в ​​+16...+17 градусов днем, на юге страны столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

"Зато во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее", - прогнозирует синоптик.

Погода в Украине в ноябре, по прогнозам Горбаня, будет преимущественно теплой для этого времени года. Синоптик обещает незначительные морозы и осадки - снег или дождь.

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Напомним: