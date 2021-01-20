На Украину надвигается шторм и зимние ливни

Опасная погода несется в Украину / УНИАН

Погода в Украине этой зимой еще нас удивит. На смену морозу придет потепление, но осадки вернутся в виде ледяного дождя и штормового ветра.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, уже с 21 января ожидается ветреная погода. Скорость потока будет равняться 7-12 метрам в секунду, и такая тенденция сохранится в ближайшие пять дней. Дожди накроют большую часть страны 24 января, а 25-го вероятны дожди с мокрым снегом.

21 января в Украине морозы постепенно уйдут с территории страны, а небольшое снег вероятен лишь на северо-востоке.

Погода на 22 января. Плюсовая температура днем ожидается уже по всей стране: на западе и юге +5+10, на остальных территориях от +1 до +5 градусов. Ночью по стране от +3 до -4, но на востоке и северо-востоке -3... -8 в ночное время.

Читайте такжеСиноптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале

Небольшой дождь вероятен во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Киеве в пятницу днем +2 +4, ночью от -1 до -3 мороза.

24 января в страну придет циклон с сильными осадками, которые минуют разве восточную часть. Днем по стране +4 +8, на юге до +12 градусов, ночью 0... +5, а в южных областях +3+7.

В Киеве также дождь, температура днем +4+6, ночью +1+3 градуса.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: