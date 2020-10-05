На Украину надвигаются мощные ливни: какие области зацепит

Украину накроют ливни / Фото pixabay.com

В Украину идут мощные ливни - завтра, во вторник, 6 октября, атмосферным фронтом накроет западные области, а позже осадки начнут перемещаться по стране.

Синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко обновили прогноз на неделю.

По данным Наталки Диденко в Facebook, во вторник осадки, а местами с грозами, ожидаются на Западе Украины. Дожди дойдут до Житомирщины и Винничины, а дальше их не пустит восточный мощный антициклон. Но на остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода.

"Правда, порывистый юго-восточный ветер быстро разгонит эти туманы", - добавила синоптик.

На ближайшую ночь ожидается +11+16 градусов, на Востоке +7+10. Завтра днем потеплеет до +18+23, а в Крыму даже до +25-ти. В западных областях местами прохладнее - до +16+18 градусов, дожди.

Читайте такжеКогда придут дожди и заморозки: синоптик дал детальный прогноз погоды на октябрь

В Киеве вторник начнется с облаками, однако без существенных осадков. Разве что после обеда где-то немного покапает. Ветер будет юго-восточный и периодически, внезапно, порывистый. Температура воздуха в столице этой ночью +13+15 градусов, а завтра днем потеплеет до +20 градусов.

"В дальнейшем воздух станет более свежим на 2-4 градуса, будет идти атмосферный фронт, который потянет за собой небольшие или умеренные дожди", - добавила синоптик по прогнозу для столицы.

Что касается долгосрочного прогноза, то в ближайшее время теплее всего будет на Востоке и Юге Украины (+20 градусов и выше), а самой прохладной ожидается погода на неделе в западной части, +13+16 градусов.

"Север и центральные области получат от осени где-то +15+19 градусов", - добавила Диденко.

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 4 октября.

Эксперт прогнозировала, что погода в нашей стране в воскресенье будет одной из самых теплых в Европе. Диденко добавила, что максимальная температура воздуха может составить +24 градуса