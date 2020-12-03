Надвигается непогода: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра.
В пятницу, 4 декабря, в Украине было объявлено штормовое предупреждение. На западе страны ожидается усиление ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
4 декабря в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности, желтый).
В середине декабря температура существенно снизится. Самый большой минус и мощные снегопады вероятны на востоке страны. В остальных регионах сильный "минус" не предвидится. А на западе и юге осадки будут чаще в виде мокрого снега, а при повышении температуры - в виде дождя.
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В ГСЧС рекомендуют сменить резину на зимнюю и управляя транспортными средствами в сложных погодных условиях, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Спасатели рекомендуют избегать любых рискованных маневров. Если есть такая возможность, поездку стоит перенести на светлое время суток, когда видимость намного выше.
Погода в Украине: о чем ранее писал Главред:
- Украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача, декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.